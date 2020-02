-33% sur le casque Bluetooth anti-bruit Sennheiser HD 4.50 BTNC

Grâce Ă ce bon plan de la Fnac, le prix de cet excellent casque audio Sennheiser passe de 179,99 € Ă seulement 119,99 €. Ce n’est pas cher compte tenue de ses bonnes performances audio et de son mode anti-bruit.

Le Sennheiser HD 4.50 BTNC est un casque Bluetooth, compatible NFC et Apt-X, de type circum-aural. Assez lĂ©ger, il s’avère confortable et peut ĂŞtre repliĂ© afin de faciliter son rangement (un Ă©tui de transport est fourni). D’autre part, il a l’avantage d’intĂ©grer une fonction de rĂ©duction de bruit active (qui nĂ©cessite une alimentation), appelĂ©e NoiseGuard, qui permet de profiter de sa musique dans les meilleures conditions mĂŞme si l’environnement dans lequel on se trouve est particulièrement bruyant. Celle-ci est efficace et la qualitĂ© audio dĂ©livrĂ©e est de bonne qualitĂ©.

Le casque se pilote par l’intermĂ©diaire de plusieurs boutons (prendre un appel tĂ©lĂ©phonique, modifier le volume sonore, changer de piste audio, etc.). Et ses micros assurent une bonne captation de votre voix. L’autonomie de la batterie du Sennheiser HD 4.50 BTNC est de 19 heures, sans fil et avec la technologie NoiseGuard. Celle-ci passe Ă 25 heures sans le mode anti-bruit. Il est bien sur possible de continuer Ă utiliser le casque si la batterie est totalement dĂ©chargĂ©e, en mode filaire.

La connexion sur le casque s’effectue alors via un connecteur jack 2,5 mm (le câble 2,5 mm / 3,5 mm est fourni). Pratique, le dispositif anti-bruit peut ĂŞtre utilisĂ© en mode filaire.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.