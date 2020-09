Le casque audio Bluetooth Sony WH-H910N est à 199,99 € sur Amazon

Amazon propose une réduction de 100 € sur le casque audio Bluetooth sans fil à réduction de bruit Sony WH-H910N. Il est donc possible de l'acheter à 199,99 € au lieu de 299,99 € dans les coloris rouge et vert.

Belle offre à saisir du coté de l'enseigne en ligne Amazon : le casque audio Bluetooth sans fil à réduction de bruit Sony WH-H910N est proposé à 199,99 € au lieu de 299,99 € soit une réduction de 100 €. Il est disponible à ce tarif avantageux dans les coloris rouge et vert. Ce modèle embarque la technologie à réduction de bruit : le système à réduction de bruit numérique et le mode bruit ambiant vous permettent de contrôler ce que vous entendez.

Il est également équipé des technologies Bluetooth et LDAC, compatibles Hi-Res Audio. Son design fin, léger et confortable vous permet d'écouter de la musique toute la journée. L'application Sony Headphones Connect vous permet aussi entre autre de personnalisez l’effet Surround et la fonction d’égaliseur.

Connecté, il est en outre compatible avec Alexa et Google Assistant. Ce casque Sony sans fil à réduction de bruit Sony WH-H910N peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé et se range facilement dans une housse ou un sac. Enfin, le casque offre une autonomie de 35 heures grâce à sa batterie qui permet d'obtenir 2,5 heures de charge en seulement 10 minutes.