Le prix du casque audio Bluetooth Sony WH-CH700N est en chute libre sur Amazon

Le casque Sans fil Bluetooth à réduction de bruit Sony WH-CH700N voit son prix dégringoler sur le site de l’enseigne en ligne Amazon. Il fait en effet l’objet d’une réduction de 44% le faisant passer de 179.90 € à seulement 99.99 €. Zoom sur cette nouvelle offre.

Ne ratez pas ce bon plan Amazon permettant de s’équiper du casque audio sans fil Bluetooth à réduction de bruit Sony WH-CH700N avec l’assistant vocal Alexa intégré sous la barre des 100 euros, à plus exactement 99.99 € au lieu de 179.90 €. A ce tarif contenu, il offre une des meilleurs rapport qualité prix du marché. Il est disponible dans les coloris noir, bleu et gris.

Ce casque circum-aural fermé sans fil est doté de la réduction de bruit numérique et embarque des diaphragmes dôme de 40 mm avec technologie DSEE pour reproduire les éléments à haute fréquence disparus. En outre, il intègre également un microphone pour des appels mains libres. Le constructeur assure une autonomie de 35 heures max (AINC activé), et 200 heures max (AINC désactivé).

Il se recharge rapidement et offre 60 minutes d’autonomie pour 10 minutes de charge. Pliable à plat, il se transporte facilement et ne pèse que 240 grammes. Le bandeau est ajustables et ses coussinets ovales souples assure un confort optimal pour tous les types de morphologies. Enfin, vous avez également la possibilité de lancer la musique, régler le volume et sélectionner des morceaux directement sur le casque sans toucher votre périphérique ou le sortir de votre poche ou sac.

