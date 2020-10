Le casque audio Bluetooth Sennheiser HD 458BT est à moitié prix du coté des enseignes Fnac Darty qui le proposent en ce moment et jusqu'au 26 octobre 2020, dans la limite des stocks disponibles, à 99,99 € au lieu de 199,99 €.

Après le bon plan Amazon sur le casque audio Sony WH-H910N toujours d'actualité, une autre offre, du coté des enseignes Fnac Darty permet d'acquérir le casque audio Bluetooth Seinnheiser HD 458BT sans fil à réduction active de bruit à moitié prix, soit à 99,99 € au lieu de 199,99 € en moyenne. De plus, pour son achat, vous bénéficier de 4 mois d'abonnement Deezer Premium offerts.

Ce casque est doté du transducteur dynamique Sennheiser qui permet la diffusion d'un son riche, intense et surtout précis avec des basses bien calibrées. Il est également doté des technologies de l'annulation du bruit active, la prise en charge de codec sans fil de haute qualité et de la technologie Bluetooth 5.0 et le NFC.

Connecté, il est possible de l'appairer avec l'application gratuite Smart control de Seinnheiser qui vous donne la possibilité de facilement contrôler, personnaliser, mettre à jour et configurer votre casque, votre micro-casque, vos écouteurs ou votre barre de son Sennheiser.

Sa batterie lui confère une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 30 heures pour un seul cycle de charge, vous permettant ainsi de l'utiliser pendant vos long trajets. Les deux microphones intégrés offrent un son limpide pour vos communications et sa structure pliable le rend facilement rangeable dans votre sac (étui de rangement souple inclus).

