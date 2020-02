L’excellent casque anti-bruit Bose Headphone 700 à 320 €, avec 50 € sur votre compte Fnac

Jusque vendredi 12 fĂ©vrier 2020 Ă minuit, ce bon plan de la Fnac vous permet d’acquĂ©rir le casque Bluetooth Bose Headphone 700 Ă 319,99 € (au lieu de 399,99 € en temps normal), avec en bonus un crĂ©dit de 50 €, si vous possĂ©dez la carte Fnac. Le casque est disponible en noir et en version limitĂ©e blanche.

Le Headphone 700 est le dernier casque en date de Bose. De type circum-aural fermĂ©, il s’avère très confortable. Ses Ă©couteurs ne se plient pas, mais pivotent Ă plat pour faciliter le rangement du casque dans l’Ă©tui qui l’accompagne. A l’instar du QuietComfort 35 II, il intègre une technologie active d’annulation des bruits ambiants des plus performantes. Le casque fonctionne bien sur sans fil, en Bluetooth. Il est toutefois Ă©galement possible d’avoir recours Ă un câble audio, avec ou sans la rĂ©duction de bruit. Dans les deux cas, lorsque la rĂ©duction de bruit est activĂ©e, le Headphone 700 dĂ©livre une excellente qualitĂ© audio, avec des basses convaincantes et des aigus d’une grande prĂ©cision.

Les quatre micros prĂ©sents pour capter la voix s’avèrent eux aussi d’une très grande efficacitĂ©. D’autre part, la batterie du Headphone 700 assure une autonomie pouvant atteindre 20 heures au maximum. Celle-ci se recharge en USB type C. Il est possible de retrouver 3 h 30 min d’autonomie en seulement 15 minutes (le temps de charge totale est de 2 h30 min).

Pour le reste, le Headphone 700 abandonne les traditionnels boutons de contrĂ´le, au profit d’une zone tactile, situĂ©e sur l’oreillette droite, sur laquelle un geste de l’index suffit pour rĂ©aliser diverses opĂ©rations, comme modifier le volume, changer de piste ou encore prendre un appel tĂ©lĂ©phonique. Le casque en conserve toutefois trois permettant l’allumage et l’extinction, l’accès Ă l’assistant intelligent (de Google, d’Amazon ou d’Apple) et la sĂ©lection du mode anti-bruit.

