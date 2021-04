Carte microSD SanDisk Extreme Pro 400 Go : Amazon la propose à prix imbattable

Si vous avez besoin d'une carte microSD embarquant une grosse capacité de stockage, le bon plan que propose Amazon pourrait correspondre à vos besoins. La carte mémoire microSD SanDisk Extreme Pro de 400 Go est au prix imbattable de 82,85 € chez le géant américain du e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profiter vite de ce bon plan Amazon pour vous équiper de la microSDXC SanDisk Extreme PRO de 400 Go accompagnée d'un adaptateur SD. Elle est en ce moment vendue au prix imbattable de 82,85 euros au lieu de 184,99 euros chez Amazon France. Soit une belle réduction de jolie baisse de prix de 102,14 euros de la part du site marchand. La livraison à domicile est de plus gratuite et vous pouvez si vous le souhaitez, étaler votre paiement en quatre fois ( 21,18 € x 4 dont 2.25% de frais inclus) et 4x sans frais si vous êtes abonné Prime.

Pour en revenir à la carte mémoire, la SanDisk Extreme Pro de 400 Go est idéale pour les smartphones et tablettes tournant sous Android, ainsi que pour les caméras d'action et les drones. Elle embarque des vitesses de transfert jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture pour des prises et des transferts rapides.

On notera aussi la présence de l'homologation A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. La carte mémoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Enfin, l'accessoire d'à peine 5 grammes résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X et dispose d'une garantie à vie.