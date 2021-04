Carte microSD pas chère : la SanDisk Ultra de 128 Go à petit prix chez Amazon

Une carte microSD est l'accessoire indispensable pour étendre la capacité de stockage d'un smartphone ou d'une tablette. Pour ce nouveau bon plan, la SanDisk Ultra de 128 Go est vendue à petit prix chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le SSD interne Samsung 870 EVO de 1 To, c'est au tour d'un autre produit issu du domaine de l'informatique d'être victime d'une baisse de prix sur Amazon France.

Cette fois-ci, place à la SanDisk Ultra de 128 Go qui est à prix réduit chez le géant du commerce en ligne. La carte mémoire de type microSDXC est actuellement au tarif de 17,15 euros au lieu de 27,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 39%. Le montant du produit étant inférieur à 25 euros d'achat, il faut savoir que le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais.

La carte mémoire du fabricant SanDisk est compatible avec les appareils photo hybrides et les tablettes et smartphones tournant sous le système d'exploitation mobile Android. Elle dispose des vitesses de transfert jusqu'à 120 Mo/s, et de la classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos Full HD. Pour terminer, la carte qui est livrée avec un adaptateur SD possède une garantie de 10 ans de la part du constructeur.