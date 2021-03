Étendez le stockage de votre Switch avec cette carte SD 128 Go à prix réduit

Vous voulez étendre le stockage de votre console Nintendo Switch avec une carte SD ? C'est possible grâce à Amazon où le site e-commerce vous propose une microSDXC SanDisk de 128 Go à exactement 22,76 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

La Switch de Nintendo a un stockage natif de 32 Go. Si vous souhaitez augmenter la mémoire de celle-ci, sachez que vous pouvez inclure une carte microSD dans un slot prévu sur la console portable.

Et en ce moment, Amazon vous permet d'acquérir une carte microSDXC de 128 Go du fabricant SanDisk et sous licence Nintendo. La carte mémoire en question est à 22,76 euros au lieu de 42,99 euros ; soit une baisse de prix de plus de 20 euros. Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, la livraison se fait gratuitement dans un point relais ou dans une consigne Amazon.

La version 2019 de la carte microSDXC de SanDisk (référence SDSQXAO-128G-GNCZN), disponible dans un coloris rouge, dispose d'une vitesse de lecture avoisinant les 100 Mo/s et une vitesse d’écriture atteignant les 90 Mo/s. Hormis la sauvegarde des jeux, l'utilisateur pourra également stocker des captures et des enregistrements d’écran. Enfin, le petit accessoire affiche des dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres.