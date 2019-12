La carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 128 Go + adaptateur SD est à -51%

Voici une belle affaire pour ceux et celles qui veulent étendre la capacité de stockage de leur smartphone ou de leur tablette ! Actuellement, Amazon France propose la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go avec un adaptateur SD pour 24.38 €.

Rendez-vous donc sur le site français d’Amazon pour vous procurer la carte mĂ©moire microSDXC SanDisk Extreme d’une capacitĂ© de stockage de 128 Go Ă 24.38 € ; soit 25.61 euros de moins par rapport Ă son prix initial. En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts si la livraison en point relais a Ă©tĂ© choisie (valable jusqu’au 30 octobre 2019).

IdĂ©ale pour les smartphones et tablettes Android (ainsi que pour les camĂ©ras d’action et les drones), cette carte microSD haute performance associe l’enregistrement de vidĂ©o UHD 4K, de vidĂ©o Full HD et de photos haute rĂ©solution. La carte mĂ©moire ultra-rapide microSDXC SanDisk Extreme (rĂ©fĂ©rence SDSQXA1-128G-GN6MA) est en mesure de lire jusqu’Ă 160 Mo/s et d’Ă©crire jusqu’Ă 90 Mo/s.

Par ailleurs, elle est homologuée A2. Vous pouvez donc bénéficier de performances applicatives rapides pour une expérience exceptionnelle sur smartphone.

Concernant ses dimensions, la SanDisk Extreme mesure 0,1 x 1,5 x 1,1 cm (pour un poids léger de 4,54 grammes). Enfin, le produit dispose d’une garantie illimitée de la part du constructeur.