Etendez le stockage de votre Nintendo Switch à petit prix grâce à ce bon plan Amazon

Vous souhaitez étendre le stockage de votre Nintendo Switch grâce à un petit accessoire discret ? C'est possible sur Amazon où le géant du commerce en ligne propose une carte mémoire SanDisk de 128 Go à moins de 24 euros seulement.

Dans la vie de tous les jours, il est toujours utile d'avoir une carte mémoire pour y stocker des photos, des vidéos et même des jeux vidéo.

À propos des jeux vidéo, il faut savoir que la Nintendo Switch dispose d'un espace de stockage estimé à 32 Go. Pour étendre la mémoire de la console, il existe une carte microSDXC de 128 Go de la marque SanDisk et à l'effigie du produit du géant japonais. La carte mémoire en question sous licence Nintendo est proposée en ce moment à 23,34 euros sur Amazon au lieu de 42,99 euros ; soit une jolie baisse de prix de près de 20 euros. Même si le tarif de la carte mémoire est inférieur à 25 euros d'achat, il est possible d'avoir la livraison gratuite dans le cas d'un retrait en point relais.

Disponible dans un coloris rouge, la version 2019 de la carte microSDXC de SanDisk (référence SDSQXAO-128G-GNCZN) embarque une vitesse de lecture atteignant les 100 Mo/s et une vitesse d’écriture avoisinant les 90 Mo/s. À part les jeux, l'utilisateur pourra aussi stocker des captures et enregistrements d’écran. Enfin, le petit accessoire possède une garantie à vie.