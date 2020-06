Amazon : la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 64 Go et son adaptateur SD à petit prix

Voici un bon plan destiné à ceux qui sont à la recherche d’une carte mémoire pas trop chère ! Actuellement, la microSDXC SanDisk Extreme de 64 Go accompagnée de son adaptateur SD est à bon prix chez Amazon France.

Ces derniers jours, les cartes mémoire de la marque SanDisk font l’objet de promotions pour le plus grand bonheur des acquéreurs. Dans des précédents deals, nous avons vu la SanDisk Ultra de 200 Go à -52% et la SanDisk Extreme de 128 Go à presque moitié prix.

Cette fois-ci, c’est la carte microSDXC SanDisk Extreme de 64 Go (référence SDSQXA2-064G-GN6MA) fournie avec un adaptateur SD qui est en ce moment au prix de 14,07 euros au lieu de 26,99 euros chez Amazon ; soit une remise immédiate de 12,92 euros de la part du site marchand. La livraison standard est gratuite dans un Amazon Locker pour toute commande du produit.

Pour rappel, ce modèle de carte mémoire a été conçu pour les possesseurs de smartphones de tablettes ainsi que pour les caméras d’action et les drones. Ses vitesses de transfert peuvent atteindre les 160 Mo/s en lecture et les 90 Mo/s en écriture. La carte est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides et est compatible UHD 4K grâce à la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). D’un poids de 4,54 grammes, elle dispose d’une garantie à vie de la part de SanDisk.