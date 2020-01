Besoin de plus d’espace de stockage ? la carte mémoire micro SD Samsung Evo+ de 512 Go est à 69.99 € !

Si vous êtes à la recherche d’une carte mémoire micro SD, sachez qu’il est possible d’acquérir la carte mémoire micro SDXC Samsung Evo Plus d’une capacité de 512 Go pour 69.99 €. Un bon plan à saisir pour les personnes désirant étendre la mémoire interne de leur smartphone, tablette, console de jeu ou tout autre appareil supportant ce format de stockage externe.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ne perdez plus une seconde pour profiter de ce nouveau bon plan Cdiscount dans le cadre des soldes d’hiver 2020 qui nous donne l’occasion de s’équiper d’une carte mĂ©moire micro SD pour pas cher. A la base proposĂ©e pour 290 €, la carte mĂ©moire micro SDXC Samsung Evo Plus d’une capacitĂ© de 512 Go est disponible pour 69.99 €.

Cette carte, de classe 10, fait partie de la gamme EVO Plus du groupe sud-coréen. Elle offre des débits jusqu’à 100 Mb/s en lecture et jusqu’à 90 Mb/s pour l’écriture. De quoi transférer une vidéo de 3 Go en seulement 38 secondes. Les 512 Go de mémoire permettent de stocker jusqu’à 24 heures de vidéos 4K UHD, 78 heures de vidéos Full HD ou 150 300 photos. Elle est livrée avec un adaptateur SD.

A dĂ©couvrir : les meilleures offres soldes hver 2020 sur CdiscountÂ