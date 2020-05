Profitez d’un an d’abonnement à Deezer Premium avec la carte Fnac+ à prix (très) réduit

Ecoutez vos morceaux musicaux prĂ©fĂ©rĂ©s en illimitĂ© grâce Ă ce nouveau bon plan ! Actuellement, la Fnac permet Ă ses membres de profiter d’un an d’abonnement Ă Deezer Premium avec la carte de l’enseigne Ă prix (très) rĂ©duit.

Au cours d’une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e, le site de la Fnac.com met en vente sa carte valable 12 mois avec un an d’abonnement au service de streaming musical Deezer Premium au tarif de 60 euros seulement au lieu de 138,91 euros. Au vu de la jolie rĂ©duction, l’offre risque de ne pas durer très longtemps. Alors ne tardez pas !

Pour bénéficier du service Deezer, vous ne devez pas avoir été abonné(e) à Deezer ou avoir bénéficié d’une offre promotionnelle au cours des 12 derniers mois. Le service Deezer Premium ne sera activé que lorsque vous aurez renseigné votre carte de crédit sur Deezer.com pendant le parcours d’activation du service. A l’issue des 12 mois, le service Deezer Premium sera reconduit au prix mensuel de 9,99 euros (sauf résiliation). Quant à la carte Fnac+, vous pouvez profiter de nombreux avantages pendant 1 an, tels que : la livraison express gratuite et illimitée ; 5% de remise immédiate sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits ; un accès à la presse en illimité offert avec ePresse et un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac.

