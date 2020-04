La carte Fnac+ et 1 an d’abonnement à Deezer Premium à prix cassé

Voici une offre très avantageuse que propose la Fnac.com ! Pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, l’enseigne met en vente sa carte Fnac+ valable 12 mois avec un an d’abonnement Deezer Premium Ă prix cassĂ©.



En cette pĂ©riode de confinement, la Fnac fait plaisir aux amoureux et aux amoureuses de la musique. Ces derniers peuvent en effet se procurer en promotion un abonnement d’un an au service Deezer Premium associĂ© Ă l’achat de la carte Fnac+.

Vendu normalement Ă 138,91 euros, l’ensemble voit son prix chuter Ă seulement 60 euros ; ce qui fait une remise immĂ©diate de près de 80 euros du site marchand. L’offre Ă©tant disponible uniquement sur Internet, la livraison gratuite de la carte Fnac+ se fera par voie postale.

Avec la carte Fnac+, vous pouvez profiter de nombreux avantages pendant 1 an, comme : la livraison express gratuite et illimitée, 5% de remise immédiate sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits, un accès à la presse en illimité offert avec ePresse et un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac. Quant à Deezer, vous ne devez pas, au cours des 12 derniers mois, avoir été abonné au service de streaming musical ou avoir bénéficié d’une offre promotionnelle. Le service Deezer Premium 12 mois ne sera activé que lorsque vous aurez renseigné votre carte de crédit sur Deezer.com lors du parcours d’activation du service. À l’issue des 12 mois, le service Deezer Premium sera reconduit à 9,99€ /mois, sauf résiliation de votre part.

