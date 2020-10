La Fnac riposte face au Prime Day Amazon avec ses cartes cadeaux moins chères

À quelques heures du Prime Day Amazon, la Fnac crée la surprise en proposant une nouvelle fois ses cartes cadeaux. Une offre valable seulement aujourd'hui et à saisir rapidement.

La cinquième édition du Prime Day Amazon aura lieu les 13 et 14 octobre 20. Pour riposter à l'opération commerciale d'Amazon, la Fnac propose à ses clients de faire des économies sur leurs futurs achats.

Ainsi, pendant cette journée du lundi 12 octobre 2020, le site marchand français met en vente ses fameuses cartes cadeaux Jackpot d'une valeur de 150 euros pour 130 euros et de 60 euros pour 50 euros. Avec l'acquisition de ces cartes, vous pourrez vous procurer l’intégrale des films Marvel en coffret collector blu-ray 4K Ultra HD à prix réduit ou encore FIFA 21 avec une manette sans fil PS4 à moins de 70 euros.

Pour rappel ou à titre d'information, l'offre est valable dans la limite des stocks disponibles et une seule commande est autorisée par compte client pour l'achat des cartes (avec un maximum de 2 cartes de chaque montant au panier). Il est donc possible d'avoir quatre cartes pour un total de 420 euros pour 360 euros ; soit une économie de 60 euros. Un code pour chaque carte sera envoyé par e-mail et devra être renseigné au moment du passage en caisse en magasin ou lors de l'étape du panier pour un achat en ligne. Les cartes cadeaux sont utilisables avant le samedi 31 octobre 2020 inclus.