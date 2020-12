L’abonnement Canal+ et Canal+ Décalé TV & Digital passe à 9,90 €

Dans le cadre d’une vente privée sur le site Showroomprivé, il est possible de souscrire à l’abonnement Canal+ et Canal+ Décalé TV & Digital pendant 2 ans à 9,90 € par mois au lieu de 29,99 €. Une offre valable jusqu’au 20 décembre 2020, soumise à un engagement de 2 ans.

Envie de vous abonner à Canal+ ? Sachez qu’il est possible jusqu’au 20 décembre 2020 en passant par le site de ventes privées Showroomprivé de souscrire à l’abonnement Canal+ et Canal+ Décalé TV & Digital pendant 2 ans à 9,90 € par mois. Sachant qu’habituellement il est facturé mensuellement 20,99 € vous réalisez donc une économie de 266,26 € sur les 24 mois.

Cette offre est soumise à un engagement de 2 ans. N’oubliez donc pas de résilier avant que votre abonnement n’arrive à terme, sinon, il repasse automatiquement à 20,99 € par mois. L’offre est valable pour toute personne non abonnée aux offres Canal+. De plus, vous avez les frais d’accès offerts et bénéficiez du service sur TV et multi-écrans. Profitez de vos programmes en live et en replay et de Multisports offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement.

Vous avez le choix de choisir le mode de récéption qui vous convient parmi : Le Décodeur CANAL 4K Ultra-HD, décodeur +Le Cube TNT. Vous pouvez également recevoir Canal+ directement depuis la box TV de votre opérateur Internet (Orange, Free, Bouygues Telecom ou SFR) ou bien sur vos écrans connectés avec le site et l’appli myCANAL : Apple TV, Android TV, consoles et Smart TV Samsung.