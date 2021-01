Achetez la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home beaucoup moins chère grâce à ce bon plan

Envie d'équiper votre maison avec une caméra de surveillance ? Grâce à ce bon plan, vous avez la possibilité d'acheter la Xiaomi Mi Home beaucoup moins chère sur le site Cdiscount durant les soldes d'hiver 2021.

En ce mercredi 20 janvier, poursuivons notre série de bons plans consacrée aux soldes Cdiscount d'hiver 2021.

Pour ce nouveau deal, nous vous emmenons sur Cdiscount où le site marchand français permet à ses clients d'acquérir la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home au prix de 24,99 euros. Le produit est vendu par un vendeur tiers dont sa note moyenne est de 4,8/5 et est expédié par Cdiscount. Concernant les frais de port, 3,99 euros seront ajoutés au panier dans le cas d'une livraison en point relais. De leur côté, les membres du service Cdiscount à volonté (dont l'abonnement est à 8 euros la première année) bénéficient de la livraison gratuite à domicile et obtiendront 1,25 euro sur leur cagnotte de fidélité.

À propos de la Mi Home, la caméra de surveillance de Xiaomi dispose d'une vision horizontale à 360° et verticale à 115°, avec des images dans une résolution de 1080p. Elle est compatible avec les appels voix bidirectionnelle par l'intermédiaire d'un smartphone tournant sous Android 4.0 (et supérieur) ainsi que d'un appareil Apple doté de la version 7.0 d’iOS (ou supérieur). Enfin, vous pouvez utiliser une carte micro SD allant jusqu’à 64 Go pour enregistrer les séquences souhaitées.