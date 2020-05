La caméra de surveillance 360° Xiaomi Mi Home à prix réduit chez Cdiscount

Si vous avez l’intention d’acheter prochainement une caméra de surveillance en promotion, Cdiscount propose en ce moment la Xiaomi Mi Home à prix réduit. Elle est en effet affichée sous les 30 euros.

ArrivĂ©e dans l’Hexagone Ă la mi-mars 2019, la Mi Home Security de Xiaomi est en promotion sur le site Cdiscount. Vendue initialement Ă 39,99 euros, la camĂ©ra de surveillance voit son prix baisser Ă 29,99 euros ; soit une remise immĂ©diate de 10 euros.

Le produit du constructeur chinois est vendu par un vendeur tiers professionnel basé en France. Le vendeur en question, qui a une note moyenne de 4,4/5 (avec 17 avis bénéficiant de la note maximale), n’applique aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison de la caméra de surveillance en relais colis, en Mondial Relay ou à domicile.

Grâce Ă la Mi Home Security de Xiaomi et sa rĂ©solution en 1080p, vous ne manquerez aucuns coins de votre maison. La camĂ©ra est Ă©quipĂ©e d’un double moteur permettant d’obtenir une vision horizontale Ă 360 degrĂ©s, verticale Ă 115 degrĂ©s et un grand angle de 100,4 degrĂ©s. Vous avez la possibilitĂ© de contrĂ´ler la camĂ©ra de surveillance depuis votre smartphone ou depuis des assistants tels que Amazon Alexa ou Google Assistant. L’accessoire dispose aussi d’une vision nocturne infrarouge et dĂ©tection de mouvement ; de notifications de vidĂ©os ; des appels voix bidirectionnelle entre la camĂ©ra et le smartphone et des appels vidĂ©o unidirectionnels de la camĂ©ra vers le tĂ©lĂ©phone.