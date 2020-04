Call of Duty Warzone : le multijoueur de Modern Warfare est gratuit ce week-end

Ce week-end, tous les joueurs de Call of Duty Warzone, le Battle Royale gratuit de Activision pourront profiter du mode multijoueur de Modern Warfare sans débourser le moindre kopeck. On vous dit comment y accéder.

Le multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare est accessible gratuitement ce vendredi 3 avril dès 19h, jusqu’au lundi 6 avril Ă la mĂŞme heure, soit trois jours de pur plaisir sans sortir la carte de crĂ©dit. Activision qui est d’humeur gĂ©nĂ©reuse en ce moment permet ainsi aux joueurs de Warzone, le Battle Royale indĂ©pendant lancĂ© le 10 mars dernier d’accĂ©der Ă la section multijoueur du jeu principal.

Si vous ne vous ĂŞtes toujours pas dĂ©cĂ©dĂ© Ă acheter le remaster de Call of Duty : Modern Warefare, c’est plus que jamais le moment de savoir si vous passez vraiment Ă cĂ´tĂ© de quelque chose. Durant tout le week-end et jusqu’Ă lundi, vous pourrez dĂ©couvrir « un gameplay immersif , une variĂ©tĂ© d’armes ainsi que les environnements rĂ©alistes qui font du multijoueur de Modern Warfare le terrain de jeu ultime en ligne », explique Activision dans une note publiĂ©e sur son site.

Call of Duty Modern Warfare : comment profiter gratuitement du mode multijoueur ce week-end ?

Il faut nĂ©cessairement avoir tĂ©lĂ©chargĂ© Call of Duty Warzone si vous ne l’avez pas encore. C’est gratuit aussi bien sur PS4, Xbox One que sur PC via le client Battle.net. Rendez-vous ensuite dans le lobby du jeu. Une playlist spĂ©ciale baptisĂ©e « Stocked up, Locked Down » permet d’accĂ©der au multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare.

Vous pourrez explorer deux cartes dans cette version gratuite : Shoot House et Atlas Superstore. Enfin, les progrès sont synchronisĂ©s entre les deux jeux. En d’autres termes, vos niveaux et skins dans Warzone apparaĂ®tront dans le multijoueur de Modern Warfare. Tout ce que vous gagnerez restera Ă©galement accessible après le week-end gratuit.

Enfin, dans le mĂŞme temps les deux titres sont accessibles en mode double XP aussi bien pour l’expĂ©rience classique que celle des armes et des tiers. Ă€ quelques jours du lancement de la saison 3 qui est prĂ©vu pour le 07 avril, le double XP offert gratuitement ce week-end vous permettra de passer rapidement les Rangs d’Officier et les niveaux du Pass de Combat, en version gratuite ou payante. Vous pourrez ainsi dĂ©bloquer plus facilement les derniers objets exclusifs Ă cette saison.