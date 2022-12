Calendrier de l’avent 2022 Phonandroid : un Xiaomi 12 Lite à gagner aujourd’hui !

Plus que quelques semaines à tenir avant les fêtes de fin d'année. Et qui dit fêtes de fin d'année (et surtout Noël), dit calendrier de l'avent. Grande première chez Phonandroid : nous vous proposons cette année de gagner un cadeau tech par jour. Promis, pas de question compliquée, il suffit de juste participer sur l'un de nos réseaux sociaux, et d'être ensuite tiré au sort. On vous explique tout ci-dessous.

Ça y est, le compte à rebours a commencé. Dans un peu plus de 3 semaines, ce sera le moment de fêter Noël, et de s'offrir des cadeaux à foison. Cette année, nous avons nous aussi apporté notre petite pierre à l'édifice : pour garnir votre sapin de Noël, nous avons mis en place un calendrier de l'avent. Avec le concours de constructeurs, chaque jour, l'un ou l'une d'entre vous va avoir la possibilité de gagner un super cadeau. Smartphones, montres connectées, écouteurs, jeux vidéo, il y en aura pour tous les goûts.

Phonandroid vous fait gagner 1 cadeau par jour jusqu'au 24 décembre

Pour participer à notre calendrier de l'avent, c'est hyper simple : rendez-vous ici même chaque jour pour connaître l'endroit où nous organisons le concours. Ce sera tantôt sur Twitter, tantôt sur Facebook… Pour le reste, il vous suffira juste de liker le post, de le partager et de vous abonner au compte de Phonandroid et du constructeur qui vous propose un cadeau. Temps de l'opération : de 1 à 2 secondes, on ne peut pas faire plus simple et rapide.

Restez bien aux aguets. Le calendrier de l'avent démarre dès aujourd'hui 1er décembre à partir de 18h00, pour se prolonger jusqu'au lendemain à 17h59. Il y a un cadeau à gagner chaque jour. Un tirage au sort aura lieu dans la foulée, et un autre cadeau vous sera proposé à 12h00 dès demain. Et ainsi de suite… Nous posterons finalement le nom du ou de la gagnant(e) ici même, mais aussi sur Twitter ou Facebook en fonction du réseau social utilisé.

Impatient de savoir quels cadeaux nous allons vous proposer ? Allez, petit teasing : il y aura des smartphones, des écouteurs, des montres connectées, des jeux vidéo, et même des PC portables !

C'est une grande première pour nous, mais nous ferons tout notre possible pour éviter les couacs. Cet article sera mis à jour quotidiennement, donc n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris pour connaître le cadeau du jour et le réseau social utilisé.

Un smartphone Xiaomi 12 Lite à gagner (1er décembre 2022)

Histoire de bien commencer ce calendrier de l'avent, on vous propose de gagner un smartphone… Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un Xiaomi 12 Lite ! Avec son écran FHD+ de 6,55″ et sa vitesse de rafraîchissement en 120 Hz, ce smartphone a vraiment tout pour plaire. Taillé pour la photo avec son capteur grand angle de 1080 MP, son ultra grand angle 8 Mp et son sa caméra macro de 2 MP à l'arrière, le Xiaomi 12 Lite est aussi le compagnon idéal pour les adeptes du selfie avec son capteur photo frontal de 32 MP.

Compatible 5G et Wi-Fi 6, ce smartphone palpite à l'aide d'un Snapdragon 778G et d'une batterie de 430 mAh. Il devrait donc vous assurer puissance, vitesse de téléchargement et longévité tout au long de la journée. Bénéficiant d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, il est aussi capable de se déverrouiller par reconnaissance faciale. Enfin, le Xiaomi 12 Lite ne pèse que 173 grammes et profite d'une épaisseur de 7,29 mm seulement.

Nous vous proposons donc de gagner le Xiaomi 12 Lite dans sa version noire, équipée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour cela, et comme évoqué plus haut, il vous suffit d'aimer et de partager notre post sur Facebook. Vous avez jusqu'au vendredi 2 décembre 2022 à 11h59 pour participer. Bonne chance à toutes et à tous, et rendez-vous dès demain pour connaître le nom de l'heureux(se) gagnant(e) !