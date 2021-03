B&You : profitez d’un forfait mobile avec 160 Go d’internet à petit prix

B&You revient sur le devant de la scène en ce début de mois de mars. L'opérateur mobile propose jusqu'au 10 mars 2021 un forfait sans engagement avec 160 Go d'internet en 4G à 19,99 € par mois. Une offre très intéressante, qui plus est, sans condition de durée.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU FORFAIT 160 GO B&YOU

C'est le bon moment de changer de forfait mobile ou d'en souscrire à un nouveau. B&You propose justement un forfait mobile pas cher sans engagement, ce jusqu'au 10 mars 2021. Le forfait B&You 160 Go est à 19,99 € par mois. Un tarif qui à l'avantage de ne pas augmenter, même après la première année.

En plus des 160 Go d'internet en 4G qui vous permettront de visionner tranquillement tous vos films et séries Netflix préférés depuis votre smartphone ou tablette, l'opérateur y a ajouté une enveloppe de 15 Go utilisable en Europe et dans les DOM. Comme la majorité des forfaits mobiles, celui-ci inclut également les classiques appels & SMS illimités et MMS illimités en France métropolitaine.

Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée une seule fois 10 euros lors de l'étape de souscription. Si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle offre B&You, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile du moment.