B&You lance trois nouveaux forfaits mobiles pas chers à partir de 5,99 €

En ce mois de juin, l'opérateur Bouygues Telecom par l'intermédiaire de sa branche low cost B&You lance trois nouveaux forfaits mobiles sans engagement. Le premier, 20 Go à 5,99 €, le second 60 Go à 8,99 € et enfin le dernier, 140 Go à 12,99 €.

Forfait mobile pas cher : B&You relance la guerre des prix

Si vous souhaitez réduire votre facture mobile mensuelle, l'une des trois offres que propose B&You pourrait répondre à vos attentes. L'opérateur propose jusqu'au 13 juin 2021 inclus trois forfait à petit prix. Tous sont sans engagement et sans condition de durée, ce qui signifie que leur tarif n'augmentera pas, même après la première année.

Forfait 20 Go à 5,99 €

Le premier forfait permet de bénéficier d'une enveloppe internet de 20 Go pour 5,99 €. On retrouve bien entendu les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On a également droit à 12 Go utilisables en Europe/DOM.

Cette formule est idéale pour les personnes qui ne consomment pas plus de 20 Go d'internet par mois. Elle est aussi adaptée pour les personnes qui voyagent occasionnellement et qui souhaiteraient profiter d'Internet à l'étranger.

Forfait 60 Go à 8,99 €

Le deuxième forfait B&You en promotion propose 3 fois plus de datas mobile que l'offre précédente, pour 3 euros de plus. La série spéciale Very B&You 60 Go est proposée à 8,99 € par mois. Concernant les services inclus, on retrouve toujours les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

L'enveloppe utilisable en Europe/DOM est quant à elle légèrement revue à la baisse puisqu'on devra se contenter de 10 Go. Ce qui est tout de même pas mal, et permet de naviguer sur internet et consulter ses mails, lors de déplacements à l'étranger.

Forfait 140 Go à 12,99 €

Enfin, la dernière offre B&You de ce mois de juin 2021 porte sur un forfait 140 Go proposé à seulement 12,99 € par mois. Une formule pour les personnes qui consomment beaucoup de contenus en ligne (Streaming vidéo, musical, envois de gros fichiers…) et consomment plus de 100 Go de datas mobile.

Cette fois-ci, l'opérateur met à dispositions 15 Go à utiliser en Europe et dans les DOM. Comme les deux offres précédentes, on retrouve les habituels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Enfin, quel que soit le forfait que vous choisissez, la carte SIM est facturée 10 euros.

L'option Logo B.tv offerte pendant 1 mois !

Et pour terminer, vous pouvez aussi souscrire à l'option sans engagement vous permettant de bénéficier de Logo B.tv offert pendant 1 mois. Ce service vous donne accès à plus de 70 chaînes TV en illimité sur votre mobile. au delà de la période de 1 mois offerte, le tarif passe à 3 € par mois au lieu de 6 €.

Si aucunes de ces offres B&You ne vous convainc, vous pouvez consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.