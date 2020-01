Nouveau forfait mobile 60Go à 11.99€ : le meilleur bon plan B&You du moment !

En cette pĂ©riode de soldes d’hiver, B&You lance un nouvelle offre mobile : le forfait B&You 60 Go Ă 11.99 € par mois est proposĂ© jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020. Il est sans engagement et sans condition de durĂ©e, ce qui signifie que son prix n’augmente pas au fil des ans. Si 60 Go ne vous suffisent pas, il y a celui avec 100 Go Ă 19.99 €.Â

En ce dĂ©but d’annĂ©e, B&You propose un bon plan pour souscrire au nouveau forfait mobile 60 Go Ă 11.99 € par mois. Une offre plutĂ´t intĂ©ressante pour celles ou ceux Ă la recherche d’un forfait mobile pas cher, avec un tarif mensuel qui ne bouge pas au fil du temps. Sans engagement, vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment si vous trouvez une offre plus intĂ©ressante.

Forfait 60 Go à 11.99 € avec B&You

Le forfait 60 Go Ă 11.99 € par mois inclut les appels et SMS depuis et vers la France mĂ©tropolitaine / DOM + les appels et SMS depuis Europe / DOM vers la France mĂ©tropolitaine / Europe / DOM + 60 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine dont 8 Go utilisables Ă©galement en Europe / DOM.

Une belle Ă©volution par rapport au forfait prĂ©cĂ©dent que proposait l’opĂ©rateur qui incluait 50 Go d’internet soit 10 Go de moins et 6 Go d’internet en Roaming soit 2 Go de mois que l’offre actuelle. Si c’est un forfait avec plus de datas mobiles qui vous intĂ©resse, vous pouvez vous tourner vers l’offre B&You 100 Go Ă 19.99 € par mois, proposant les mĂŞme services mais avec une enveloppe Roaming de 10 Go, valable Ă©galement jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020.

La carte SIM triple dĂ©coupe, est facturĂ©e 10 € et l’offre valable seulement dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle ligne jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020. Enfin, pour la souscription d’un forfait B&You, vous bĂ©nĂ©ficiez de Spotify Premium offert 3 mois. Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a d’autres, les voici :