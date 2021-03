B&You : forfait mobile 100 Go à 14,99 € et 60 Go à 12,99 €

B&You propose jusqu'au mercredi 31 mars 2021 deux offres mobiles intéressantes. La première permet de bénéficier de 100 Go à 14,99 €, la deuxième de 60 à 12,99 €. Sans engagement, elles sont également sans condition de durée.

B&You permet en ce moment de profiter de deux forfaits mobiles pas chers sans engagement. Ainsi, jusqu'au mercredi 31 mars 2021, l'opérateur propose à ses nouveaux clients deux forfaits à moins de 15 € par mois.

Le premier forfait mobile, certainement le plus intéressant permet de profiter de 100 Go pour 14,99 € par mois. La deuxième offre à 12,99 euros conviendra plus aux personnes qui ne consomment pas autant d'Internet mobile puisqu'elle intègre une enveloppe réduite, à savoir 60 Go. Ces deux offres en plus d'être sans engagement ont également l'avantage de ne pas voir leur tarif augmenter, même après la première année.

Concernant l'offre 100 Go, on u retrouve une enveloppe Internet de 15 Go utilisables en Europe / DOM. Pour le forfait 60 Go, elle est de 10 Go. De la partie également, les appels & SMS illimités et MMS illimités en France métropolitaine. La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles et facturée une seule fois 10 euros lors de la souscription.

