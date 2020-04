Une TV Samsung QLED 55 pouces achetée = une Xbox One X gratuite, soit le tout à 999€

Les bons plans dans le domaine du high-tech n’arrĂŞtent pas de fleurir en cette fin d’avril 2020 ! Durant quelques jours, il est possible d’acheter une TV Samsung QLED de 55 pouces et une Xbox One X pour 999 euros. Toutes les infos sont Ă consulter dans la suite de l’article.

La Fnac et Darty s’associent donc pour permettre Ă leurs clients respectifs de se procurer une superbe TV Samsung QLED de 55 pouces et une console Xbox One X pour moins de 1000 euros.

Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le site de marchand de votre choix (par l’intermĂ©diaire des deux boutons situĂ©s ci-avant) et d’ajouter les deux produits dans votre panier. Dans celui-ci, vous aurez ainsi la TV QLED Samsung QE55Q80R et un pack Xbox One X 1 To Ă©dition Forza Horizon 4 pour exactement 999 euros. L’offre est valable jusqu’au 30 avril Ă la Fnac et jusqu’au 4 mai 2020 chez Darty. Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison Ă domicile sur chacun des deux sites marchands. Enfin, dĂ©couvrez les points forts du tĂ©lĂ©viseur :

Ecran de 138 cm (55″)

QLED 100% 4K UHD

Technologie Q HDR 1000

RĂ©tro Ă©clairage S-UHD Dimming

Connectique : 4 HDMI, 2 USB, Port CI+

Smart TV, Navigateur internet, Wifi intégré, Processeur Quad Core, DLNA, Miracast

Accès aux applications Disney+, Netflix, Youtube

