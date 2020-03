La PS4 Pro avec GTA V Edition Premium à un très bon prix sur Cdiscount

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour acquérir en promotion la PS4 Pro avec GTA V Edition Premium ! Le site français du commerce en ligne propose un bundle comprenant la console de Sony avec le jeu d’action, le tout pour moins de 310 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cdiscount vous donne la possibilité de faire des économies en achetant ce bundle composé de la PS4 Pro et du jeu GTA V Edition Premium. En effet, le site marchand propose en ce moment la fameuse console de jeu de Sony en noir et le cinquième volet de Grand Theft Auto au prix de 309,99 euros. GTA V Edition Premium étant à 16,99 euros, la PS4 Pro revient alors au tarif de 293 euros ; ce qui est plutôt intéressant.

Concernant la livraison, il n’y a aucun frais de port Ă payer en cas de retrait du produit en point relais. Pour moins de 295 euros, vous avez donc une console qui dispose notamment d’un processeur x86-64 AMD Jaguar Octo-Core, d’une carte graphique AMD Radeon Next-Gen, d’une mĂ©moire vive de 8 Go et d’un disque dur de 1 To.

Côté la connectivité, on retrouve un port Ethernet Gigabit, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 4.0, 3 ports USB 3.1, une sortie HDMI compatible 4K/HDR et une sortie S/PDIF. Enfin, la console de salon mesure 327 x 295 x 55 mm et a un poids de 3,3 kg.