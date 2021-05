Mi Smart Band 6 : belle baisse de prix sur le bracelet Xiaomi

Envie de vous procurer le Mi Smart Band 6 en promotion ? C'est possible grâce à ce bon plan Amazon. En ce moment, le bracelet connecté de la marque Xiaomi bénéficie de 30% de réduction chez le géant du commerce en ligne. On fait le point sur cette belle offre dans la suite de l'article.

Considéré comme le successeur du Mi Band 5, le 6ème modèle du bracelet connecté de Xiaomi fait l'objet d'une baisse de prix sur le site Amazon.

Actuellement, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est vendu au tarif de 41,84 euros au lieu de 59,99 euros sur la version française d'Amazon ; ce qui fait une remise immédiate de 18,15 euros de la part du site marchand. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile.

Dévoilé à la fin du mois de mars dernier, le Mi Smart Band 6 est un bracelet qui embarque un écran AMOLED tactile de 1,56 pouce (haute résolution de 326 PPI) et une batterie de 125 mAh lui assurant une autonomie maximale de 14 jours (pour un temps de recharge de moins de 2 heures). Il dispose aussi de 30 modes d'entraînement et permet de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang via un capteur SpO2. Enfin, l'objet connecté mesure 19 x 48 x 12 millimètres et pèse près de 13 grammes.