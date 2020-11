Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 chute à 20,99 € sur Amazon

L'excellent bracelet connecté de Xiaomi, le Mi band 4 fait en ce moment l'objet d'une promotion sur le site du géant du e-commerce Amazon. Alors qu'il est généralement vendu aux alentours des 40 €, il voit son prix chuter à 20,99 €, soit une réduction de 48%.

Le Xiaomi Mi Band 4 est sans aucun doute l'un des meilleurs bracelets connectés du marché. Il est disponible à 3 semaines du Black Friday Amazon à 20,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne. Sorti à l'été 2019, ce dernier offre une multitude de fonctionnalités plus utiles les unes que les autres. Il arbore un design soigné et propose sans doute l'un des meilleurs rapport qualité-prix, même plus d'un an après sa sortie.

Le Mi Band 4 est doté d'un écran AMOLED tout en couleur, de 0,95 pouces du plus bel effet avec 5 niveaux de luminosité différents. Sa batterie de 135 mAh se charge par ailleurs complètement en 1 heure et 35 minutes et assure une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 20 jours. Il fait cependant l'impasse sur le GPS

Également certifié étanche avec une immersion jusqu'à 50 mètres, le Mi Band 4 de Xiaomi intègre une pléiade de capteurs tels que le suivi d’activités, un accéléromètre, un capteur de fréquence cardiaque et un gyroscope. Il est compatible avec les systèmes Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur). Un bracelet connecté ergonome, polyvalent et abordable, qui sait presque tout faire.