Samsung Galaxy Fit-E : procurez-vous le bracelet connecté à prix réduit

Voici une bonne affaire pour ceux et celles qui recherchent un bracelet connectĂ© pas trop cher ! Pendant une durĂ©e limitĂ©e, le Samsung Galaxy Fit-E bĂ©nĂ©ficie d’une remise immĂ©diate de 20 euros chez Leclerc.

Jusqu’au samedi 23 mai 2020 inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles, la boutique en ligne Leclerc propose le Samsung Galaxy Fit-E Ă prix rĂ©duit.

Alors qu’il est vendu Ă 49 euros, le bracelet connectĂ© du gĂ©ant corĂ©en voit son prix baisser Ă 29 euros ; ce qui fait une Ă©conomie rĂ©alisĂ©e de 20 euros. Pour information, il n’y a aucuns frais de port supplĂ©mentaires si le retrait du produit est effectuĂ© en magasin Leclerc.

Disponible dans un coloris noir ou dans un coloris blanc, le Galaxy Fit-E de Samsung embarque un Ă©cran tactile PMOLED de 0,74″ (rĂ©solution 64 x 128 pixels) et une interface permettant aux sportifs et aux sportives de visualiser toutes les informations essentielles relatives Ă leurs conditions physiques. L’objet connectĂ© dĂ©tecte automatiquement la marche, la course Ă pieds et les entraĂźnements de fitness. Etanche jusqu’Ă 50 mĂštres et autonome pendant 10 jours, le Samsung Galaxy Fit-E dispose d’un suivi de l’activitĂ© (90 suivis d’exercices, accĂ©lĂ©romĂštre, cardiofrĂ©quencemĂštre) et permet de consulter des notifications en tous genres (rĂ©seaux sociaux, appel et SMS, calendrier ou encore mĂ©tĂ©o).