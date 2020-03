Le bracelet connecté Huawei Band 3 Pro à prix cassé !

Voici une excellente affaire pour ceux et celles qui recherchent un bracelet connectĂ© Ă prix cassĂ© ! Ă€ l’occasion d’une vente flash, le Huawei Band 3 Pro bĂ©nĂ©ficie d’une remise immĂ©diate de 30 euros sur la boutique Orange.

L’opĂ©rateur Orange propose Ă ses clients de se procurer le bracelet connectĂ© Huawei Band 3 Pro (coloris bleu) sur sa boutique en ligne au tarif de 29,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit une rĂ©duction de 50%. L’offre promotionnelle est valable jusqu’au mercredi 18 mars 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Le Huawei Band 3 Pro a notamment Ă©tĂ© conçu pour les amateurs de marche, de course, de natation ou encore de vĂ©lo ; dans le cadre d’un suivi d’activitĂ©s. Le bracelet connectĂ© embarque un capteur de frĂ©quence cardiaque, un GPS et un accĂ©lĂ©romètre. Il vous permet d’amĂ©liorer votre sommeil et votre respiration, et vous pourrez utiliser son Ă©cran tactile de 0,95 pouce pour prendre des appels ou de lire des messages.

Pour rappel, l’objet connectĂ© dispose d’une connexion sans fil Bluetooth et d’une autonomie en communication de 8 heures avec le GPS. L’accessoire mesure 45 mm de longueur, 19 mm de largeur et 11 mm d’épaisseur (pour un poids de 27 grammes).

