Shield TV Pro : la puissante box Nvidia est en chute de prix, vite !

À l'occasion d'une offre à durée limitée, la Shield TV Pro bénéficie d'une belle réduction sur le site Rue du Commerce. La puissante box Nvidia passe sous les 185 euros grâce à un code promotionnel. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

La fête des mères aura lieu le dimanche 30 mai 2021 et Rue du Commerce anticipe l'événement en permettant à ses clients de faire des économies sur la Shield TV Pro.

Ainsi, la box multimédia de la marque Nvidia est proposée par le site marchand au prix de 184,01 euros au lieu de 204 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il suffit de saisir le code FETEDESMERES20 au cours de l'étape du panier. À titre d'information, le coupon est valable jusqu'au 25 mai prochain et la livraison est gratuite en point relais.

Concernant les points forts de la Nvidia Shield TV Pro, la box est dotée du système d’exploitation Android TV qui donne la possibilité de retrouver de nombreuses applications de streaming. Elle est aussi équipée d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 16 Go (extensible via une carte microSD), de la compatibilité avec Google Assistant et de la norme Dolby Vision HDR. On retrouve essentiellement le Bluetooth, un port HDMI et deux ports USB 3.0 pour la connectique. Enfin, la Shield TV Pro de Nvidia mesure 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres et affiche un poids de 250 grammes.