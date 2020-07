Bouygues Telecom : les M10 et M 10 Lite de Xiaomi en promo avec le forfait Sensations Avantages Smartphone 90 Go

Grâce à un remboursement de 50 € et à des prix préférentiels, les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Lite sont accessibles à très bons prix chez Bouygues Telecom. Pour profiter de ces offres, il faut souscrire au forfait Sensation Avantages Smartphones 90 Go.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE (XIAOMI Mi 10)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE (XIAOMI Mi 10 Lite)

Le forfait Sensations Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom est très intéressant pour tous les utilisateurs qui utilisent régulièrement sur leur smartphone des services de streaming audio ou vidéo (Youtube, Netflix, Spotify, etc.). Outre la très grande quantité de données téléchargeable tous les mois, il permet de bénéficier d’une réduction du prix du forfait de 7 € par mois, si vous êtes déjà client de la Box Internet de Bouygues Telecom. Cela fait passer le prix du forfait à seulement 26,99 €/mois la première année, puis 41,99 € par mois (la durée de l’engagement est de deux ans).

De plus, en souscrivant à cette offre, vous pouvez acquérir un smartphone récent, en l’occurrence le Xiaomi Mi 10 ou le Xiaomi Mi 10 Lite, à un prix très avantageux. A cela s’ajoutent des facilités de paiement. En effet, au lieu de payer l’intégralité de votre nouveau smartphone immédiatement, il suffit d’effectuer un versement initial et – selon le modèle choisi – des petits paiements mensuels sur la durée du forfait.

De cette façon, le smartphone Mi 10 Lite de Xiaomi est proposé à seulement 51 € (après la remise liée au forfait). Et comme la somme de 50 € vous est ensuite remboursée par Bouygues Telecom, la facture n’est finalement que de 1 €. C’est donc très avantageux puisque le smartphone est commercialisé à 399 € dans toutes les boutiques en ligne.

Pour son grand frère, le Xiaomi M10, le remboursement est toujours de 50 €, mais au versement initial de 151 € s’ajoutent 7 € mensuels pendant les 24 mois. La facture finale est donc de seulement 269 € après remboursement. Et si vous vous débarrassez de votre ancien smartphone, un bonus de 100 € est ajouté à son prix de reprise. Encore une fois, cette offre est très intéressante, puisque le Xiaomi Mi 10 ne revient alors qu’à 169 € alors que son prix est généralement de 799 € !

Rappelons que le forfait Sensations Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom comprend les appels et SMS/MMS illimités en France, ainsi que les appels vers les téléphones fixes de 120 pays et vers les mobiles aux Etats-Unis, au Canada et en Chine. Lors des déplacements en Europe, il est possible d’utiliser jusqu’à 35 Go des 90 Go pour accéder à Internet.

Pratique, l’option Multi SIM est incluse dans le forfait. Elle permet de recevoir une deuxième carte SIM, qui permet de transmettre et recevoir des données sur un second appareil, en France (mais pas de téléphoner). Plusieurs bonus sont également offerts, comme l’accès illimité à Internet le Week-end, l’accès aux services de L’équipe et de Cafeyn, ainsi que le bouquet TV mobile Pop Culture.

Parmi les autres avantages du forfait figurent le prêt d’un smartphone en cas de perte, casse ou vol, ainsi qu’un accès gratuit Spotify Premium pendant les 6 premiers mois (puis tarif normal de 9,99 €/mois).

Mi 10 et Mi 10 Lite : deux excellents smartphones signés Xiaomi

Le smartphone Xiaomi Mi 10, disponible en vert et en gris, intègre un superbe écran Amoled de 6,67 pouces de diagonale. Ce dernier supporte une définition de 2 340 x 1 080 pixels et a l’avantage de fonctionner avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 90 Hz, afin d’offrir des animations plus fluides qu’en 60 Hz.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 865 est le plus récent et le plus performant à l’heure actuelle. Il est complété de 8 Go de mémoire et de 256 Go d’espace de stockage. Le smartphone embarque quatre capteurs photos, dont le principal de 108 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. D’autre part, le Mi 10 offre un son d’excellente qualité grâce à deux haut-parleurs stéréo.

Le Xiaomi Mi 10 Lite, quant à lui, est doté d’un écran Amoled de 6,57 pouces (2 400 x 1 080 pixels) et d’un processeur Snapdragon 765G, avec 6 Go de Ram et 128 Go d’espace de stockage. On retrouve les quatre capteurs photos, mais – sur ce modèle – les deux capteurs de 2 mégapixels, dédiés au mode macro et aux effets de profondeur du mode Portrait, sont complétés cette fois-ci un grand angle de 8 mégapixels et un capteur principal de 48 mégapixels.

Les Mi 10 et Mi 10 Lite sont d’autre part équipés d’un lecteur d'empreintes digitales, placés au bas de l’écran, sous la dalle OLED. Et leurs batteries ont l’avantage d’offrir une grande autonomie et de supporter une recharge rapide.

Cet article vous est proposé par Bouygues Telecom.