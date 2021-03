Bouygues Télécom : l’iPhone 11 à partir de 29,90 € avec le forfait Sensation 90 Go

Jusqu'au 30 mars 2021, Bouygues Télécom vous propose de bénéficier d'une très belle réduction à valoir sur l'iPhone 11. Ainsi grâce à un code promo vous pourrez acheter ce smartphone pour 29,90€ +8€/mois pendant 24 mois au lieu de 149,90 € +8€/mois avec le forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go.

Chez Bouygues Télécom, vous allez pouvoir obtenir l'iPhone 11 à prix cassé, mais attention si ce bon plan vous intéresse, il ne faudra pas perdre de temps et profiter de cette offre au plus tard le 30 mars 2021. C'est dans le cadre d'une vente flash que vous allez pouvoir souscrire à cette offre qui vous fera bénéficier d'une remise de 70 € sur une large sélection de smartphones.

Pour profiter de cette offre c'est très simple et très rapide, une fois que vous aurez sélectionné le smartphone de votre choix éligible au forfait Sensation 90 Go Go Avec Avantages Smartphone avec engagement de 24 mois, il vous suffira de copier/coller le code promo de Bouygues Télécom soit VF70, la remise de 70 € s'appliquera ensuite directement dans votre panier. Vous payerez donc votre forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go 33,99 € par mois durant 12 mois puis 48,99€. L'offre est bien évidemment valable sur de nombreux smartphones, en voici d'autres ci-dessous :

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S21

Xiaomi Mi 11

Oppo Find X3 Pro

Samsung Galaxy A72

Xiaomi Redmi Note 9

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Concernant le forfait, voici un court rappel de ce dont vous bénéficiez :

Appels et SMS illimités en France et depuis Europe/DOM/Suisse, vers l'international appels illimités vers les mobiles des Etats-Unis/Canada/Chine + les fixes de 120 destinations et internet illimités le week-end en France Métropolitaine.

