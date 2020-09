Bouygues Telecom : la gamme Oppo Find X2 Series et Pro à partir de 1 € avec le forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go

Grâce aux nombreux atouts du forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go et à une offre de remboursement de Bouygues Telecom, les derniers téléphones mobiles du constructeur OPPO sont à la portée de tous les utilisateurs. C’est le bon moment pour acquérir un de ces smartphones performants et compatibles 5G !

Les trois derniers smartphones OPPO de la gamme Find X2 sont proposés à des prix très avantageux par Bouygues Telecom, pour peu qu’ils soient accompagnés du forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go (avec un engagement de 24 mois). Les deux premiers avantages de ce forfait sont de vous faire bénéficier d’importantes remises sur le prix de ces téléphones et de vous offrir des facilités de paiement (une partie de la somme est étalée sur la durée de l’engagement).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Ainsi, les smartphones OPPO Find X2 Lite et OPPO Find X2 Neo sont proposés respectivement à 51 € + 3 € par mois pendant 24 mois (soit 123 € au total) et 71 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 263 € au total).

D’autre part, comme Bouygues Telecom propose une offre de remboursement de 50 € pour le OPPO Find X2 Lite et de 70 € pour le OPPO Find X2 Neo, la facture finale n’est que de 1 € + 3 € / mois pour le OPPO Find X2 Lite (soit 73 € au total) et de 1 € + 8 € / mois pour le OPPO Find X2 Neo (soit 193 € au total).

Ces offres sont donc très intéressantes puisque ces deux smartphones sont généralement vendus à 449 € et 699 € !

Toujours avec le forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go, Bouygues Telecom propose le OPPO Find X2 Pro à seulement 521,90 € (au lieu de 1 199 €). Seuls 329,90 € sont demandés immédiatement, puisque le reste de la somme prend la forme de 24 mensualités de 8 €.

Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go

Le Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go est proposé à 26,99 € par mois, puis 41,99 € par mois la deuxième année. Si vous n’êtes pas déjà équipé de la Bbox de Bouygues Telecom, cette somme est majorée de 7 €.

Celui-ci vous permet de bénéficier des appels et SMS illimités en France, mais aussi en Europe, Suisse et les départements d’outre-mer. Sur Internet, vous pouvez télécharger 90 Go de données. Avec ce volume important, vous pouvez écouter de la musique sur Deezer ou Spotify, ou regarder des vidéos depuis Netflix ou Youtube, sans compter. Et si vous vous déplacez en Europe, en Suisse ou dans les DOM, vous pouvez toujours accéder à ces services en ligne, à hauteur de 35 Go. Le forfait inclus également les appels illimités vers les mobiles aux Etats-Unis, au Canada et en Chine, ainsi que vers les fixes de 120 pays.

Le forfait Sensation Avantages Smartphone vous permet de profiter de plusieurs bonus : Internet illimité le week-end, accès aux services des sites de L’équipe et de Cafeyn (milliers de magazines accessibles en ligne) et accès au bouquet TV Pop Culture.

Enfin, vous bénéficiez également de l’option Multi SIM Internet, qui vous permet d’obtenir une seconde carte SIM, que vous pouvez utiliser pour surfer sur le Web.

OPPO Find X2 : une gamme de smartphones performants

Les trois derniers modèles en date de OPPO offrent un excellent rapport qualité/prix. Outre leur équipement complet et performant, ils ont l’avantage d’être livrés avec un chargeur qui autorise une recharge rapide de leur batterie. De plus, ils sont tous les trois compatibles avec la 5G, ce qui permet de garantir une certaine pérennité, de plusieurs années.

Le OPPO Find X2 Lite est le benjamin de la famille. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, d’un processeur Snapdragon 765G et de quatre capteurs photo : le principal de 48 mégapixels, un deuxième grnad angle de 8 mégapixels et 2 capteurs de 2 mégapixels (noir et blanc et effets de profondeur). Le tout est complété par un capteur frontal de 32 mégapixels, 128 Go de stockage et une batterie de 4 025 mAh.

Le OPPO Find X2 Neo est un peu plus sophistiqué. S’il dispose du même processeur et d’un écran AMOLED légèrement plus grand (6,5 pouces), ce denier a l’avantage de fonctionner en mode 90 Hz ! De plus, le smartphone embarque 256 Go de stockage et quatre capteurs photo : les mêmes capteurs principal, grand angle et noir et blanc, associé cette fois à un capteur de 13 Mpixels offrant un zoom optique 2x ! D’autre part, le son est délivré sur ce modèle par deux haut-parleurs (son stéréo).

Enfin, le OPPO Find X2 Pro est le modèle le plus évolué ! Son écran AMOLED est le plus grand (6,7 pouces, avec une définition de 3 168 x 1 440 pixels) et le plus fluide, puisqu’il supporte un affichage en 120 Hz ! Son processeur haut de gamme Snapdragon 865 est complété par 512 Go d’espace de stockage et 12 Go de mémoire. Les capteurs photo sont au nombre de trois : le principal de 48 mégapixels, un capteur de 13 mégapixels avec zoom 5x et un ultra grand angle de 48 Mpixels.

Cet article vous est proposé par Bouygues Telecom.