Forfait B&You 80Go à 13,99 € et 100Go à 15,99 €, deux offres Bouygues à ne pas rater !

Alors qu'elles étaient censées se terminer le 30 septembre, les deux offres B&You de Bouygues Telecom sont prolongées par l'opérateur jusqu'au 4 octobre 2020. Il est ainsi possible de souscrire au forfait mobile B&You 80Go à 13,99 € et 100Go à 15,99 €, tous les deux sans engagement ni condition de durée.

Après Sosh et son forfait 100 Go à 16,99 €, et le forfait RED by SFR 100 Go à 16 €, c'est au tour de Bouygues Telecom de prolonger ses deux forfaits du moment, à savoir la série spéciale B&You 80 Go à 13,99 € et B&You 100 Gà à 1(,99 €. Il st possible d'y souscrire jusqu'au 4 octobre 2020.

Le forfait de 80 Go à 13,99€, tout comme celui de 100 Go à 15,99€ incluent les appels, SMS et MMS illimités, non plus 10 Go mais 15 Go de data en Europe/DOM ainsi que trois mois d'abonnement offerts au service de streaming musical Spotify Premium.

Sans engagement, ils vous permettent d'être libre de les résilier à tout moment, sans frais supplémentaires mais sont aussi sans condition de durée sachant que leur tarif n'augmente pas au fil des ans. La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 € une seule fois lors de la commande. Cette dernière vous sera livrée par voie postale quelques jours après la validation de votre souscription.

