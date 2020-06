Bouygues : incroyables promos sur les Huawei P30/P30 Pro et P40/P40 Pro

Si l’envie de vous offrir un smartphone très haut de gamme vous démange, c’est sans doute le moment ou jamais grâce à une offre défiant toute concurrence concoctée par Bouygues Telecom.

Personne n’en doute, les deniers smartphones de Huawei les P30 et P30 Pro ainsi que les P40 et P40 Pro se distinguent sur quasiment tous les plans : une qualité d’écran irréprochable, des aptitudes photo hors norme et des performances qui satisferont les plus exigeants. Depuis leur mise sur le marché, ils ont été largement plébiscités par la presse. Et Bouygues a décidé de mettre le paquet en cumulant les offres sur ces modèles.

Remise de 50 euros + reprise de votre ancien smartphone + bonus reprise

Cela commence par une remise exceptionnelle de 50 €. Ainsi l’achat de l’un de ces smartphones accompagnés du forfait Sensation Avantages Smartphone Bouygues de 70 Go de data vous coûtera 101 € pour le P40 et 199,90 € pour le P40 Pro. A ce prix, il faut ajouter 8 €/mois pendant deux ans (la durée de l’engagement lié au forfait).

Les deux smartphones reviennent donc au final à 293 € et 391,90 € (vs 699 € et 949 € achetés hors forfait). Un prix défiant toute concurrence pour ces smartphones équipés d’un écran OLED, d’un processeur Kirin 990 très performant et d’une grande capacité de stockage (128 et 256 Go).

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Pour encore faire baisser la facture, Bouygues se propose de reprendre votre ancien smartphone et ajoute au prix de la reprise un bonus de 100 €. Autant dire que le coût d’acquisition d’un de ces smartphones peut s’approcher de zéro…

Les Huawei P30 et P30 Pro bénéficient eux aussi de promos exceptionnelles

Mais vous pouvez également opter pour les excellents P30 et P30 Pro (qui bénéficient de tous les services Google) pour respectivement 1 € (plus 5 €/mois pendant 24 mois) et 71 € (plus 8 €/mois pendant 24 mois). Soit des prix d’achat respectifs de 121 € et 263 €, ce qui constitue un prix imbattable pour deux des meilleurs smartphones de l’année dernière. Dans ce cas, le bonus en plus de la reprise de votre vieux téléphone est de 70 €.

A ce prix, il faut bien sûr ajouter celui du forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go, soit 23,99 € par mois la première année, puis 38,99 € la seconde, si vous êtes déjà client box chez Bouygues. Dans le cas contraire, le forfait est proposé à 30,99 €/mois la première année, puis 45,99 €. La durée d’engagement est de 24 mois.

Le forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go comprend les appels et SMS illimités vers les fixes en France et en Europe/DOM, ainsi qu’un volume de 30 Go d’Internet en Europe ou dans les DOM. Et cela permet bien sûr de profiter de la qualité du réseau de Bouygues Telecom.

