Les bons plans French Days 2021 auront bien lieu, voici les dates officielles

À vos agendas ! Reporté à cause de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, l'événement printanier des French Days 2021 aura bien lieu et les dates officielles ont été dévoilées.

Les dates officielles des French Days 2021 sont connues

Après 2018, 2019 et 2020, les French Days se tiendront pour la quatrième année consécutive. Pour cette première édition du “Black Friday à la française” 2021, l'opération commerciale de la saison printanière a été reportée d'un mois. En effet, à la mi-avril, les organisateurs des French Days avaient dû différer les journées de promotions qui devaient avoir lieu du 28 avril au 4 mai.

Il y a quelques jours, le gouvernement français a dévoilé le calendrier du déconfinement progressif, l'ensemble des commerces non essentiels rouvriront leurs portes dès le mercredi 19 mai prochain. Et c'est à peu près une semaine plus tard, le 27 mai, que se dérouleront finalement les French Days 2021 à partir de 7 heures du matin. Les offres promotionnelles dureront pendant 6 jours, soit jusque mercredi 2 juin à 7 heures.

Quelles sont les enseignes participantes aux French Days 2021 ?

Au même titre que le Black Friday, le Cyber Monday et au Prime Day d'Amazon, les French Days se tiennent sur Internet et ce, deux fois par an. Il s'agit d'une initiative créée par 6 enseignes françaises du commerce en ligne qui sont Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprive.com. Au cours de l'événement, les internautes pourront retrouver des promotions intéressantes dans le domaine du high-tech : smartphones, téléviseurs, casques et écouteurs sans fil, assistants vocaux et bien d'autres encore.