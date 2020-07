Le Xiaomi Mi Note 10 Lite 5G à bon rapport qualité-prix, profitez-en vite !

Vous souhaitez vous procurer le Xiaomi Mi 10 Lite en promotion ? La boutique en ligne RED by SFR permet d’acquérir le smartphone du constructeur chinois dans sa version 5G à un bon rapport qualité-prix. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors qu’il est encore possible d’acheter le Mi Note 10 Lite avec un bracelet Band 4 à 399 euros chez Darty, le smartphone de la marque Xiaomi y est vendu seul pour 30 euros de moins pendant une durée indéterminée.

Ainsi, l’opérateur RED by SFR permet à ses membres d’acquérir la version légère du Mi Note 10 (modèle 5G) pour exactement 369 euros. À cette occasion, le client ou la cliente aura la possibilité de choisir le coloris du téléphone entre le blanc, le gris et le bleu. Et les frais de port sont offerts pour une livraison en relais-colis ou à domicile.

Concernant les caractéristiques, le Xiaomi Mi Note 10 Lite est doté d’un écran AMOLED FHD+ de 6,47 pouces (résolution de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 128 Go, d’un appareil photo de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d’une batterie de 5260 mAh. Pour la connectique, on retrouve une prise jack 3,5 mm, un port USB Type-C et un capteur d'empreinte digitale sous l’écran.