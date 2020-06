Grâce à une ODR, profitez d’un Samsung Galaxy A51 à un bon rapport qualité-prix

Vous avez prochainement l’intention d’acheter le Galaxy A51 ? Cela tombe bien puisque ce bon plan est fait pour vous. L’enseigne Electro Dépôt propose l’excellent smartphone de Samsung sous la barre des 300 euros grâce à une offre de remboursement.

Après la trottinette électrique Xiaomi M365, c’est au tour d’un autre produit high-tech de faire l’objet d’un bon plan chez Electro Dépôt.

Cette fois-ci, vous avez l’occasion de profiter du Samsung Galaxy A51 à un bon rapport qualité-prix. En effet, le très bon smartphone du géant coréen est à exactement 298,90 euros au lieu de 348,90 euros. La remise de 50 euros se fait par l’intermédiaire d’une ODR valable jusqu’au 31 juillet 2020 inclus dont les conditions sont à consulter ici.

Du côté des caractéristiques du téléphone, le Galaxy A51 de Samsung est doté d’un processeur Exynos 9611, d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), du système d’exploitation mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI 2), d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide. Pour en savoir un peu plus sur le produit, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Galaxy A51.