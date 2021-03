Smartphone 5G à moins de 200€ : bon prix sur le Xiaomi Redmi Note 9T chez Amazon

Si vous ne voulez pas dépasser un budget de 200 euros pour l'achat d'un smartphone compatible 5G, alors l'offre qui va suivre va peut-être vous intéresser. Chez Amazon, le Xiaomi Redmi Note 9T bénéficie actuellement d'une réduction de 20%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Deux mois après sa commercialisation, le Redmi Note 9T fait l'objet d'une promotion intéressante sur la version française du site Amazon.

Affiché en temps normal à 249,99 euros, le smartphone de la marque Xiaomi disponible dans sa version 64 Go et en deux coloris au choix est à 199 euros. Cela fait une remise immédiate de 50,99 euros de la part du site e-commerce.

À propos des caractéristiques du smartphone, le Xiaomi Redmi Note 9T est équipé d'un écran DotDisplay Full HD+ de 6,53 pouces (protégé par du verre Corning Gorilla 5) avec une définition de 2340 par 1080 pixels pour une densité de 395 pixels par pouce. On retrouvera aussi le système d'exploitation mobile Android 10, le processeur MediaTek Dimensity 800U, une mémoire vive de 4 Go de RAM et une batterie à cycle de charge élevé de 5 000 mAh. La partie photo est composée d'un capteur principal de 48 MP. Besoin d'informations complémentaires concernant le téléphone ? Dans ce cas, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 9T.