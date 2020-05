Bon prix pour le Xiaomi Redmi Note 9S, une offre avec stock limité !

Envie de vous procurer le Redmi Note 9S ? Chez Cdiscount, sachez qu’il est possible d’acquérir le smartphone de Xiaomi en promotion. Cette offre est limitée dans le temps, alors ne tardez pas trop !

Alors qu’il est encore possible de se procurer le Redmi Note 8T Ă prix rĂ©duit, le Redmi Note 9S de Xiaomi bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d’une baisse de prix non nĂ©gligeable.

Ainsi, jusqu’Ă ce mercredi 20 mai 2020 (et ce, dans la limite des stocks disponibles), le Xiaomi Redmi Note 9S (variante 64 Go) est vendu au tarif de 219,90 euros au lieu de 249,90 euros sur le site Cdiscount ; soit 30 euros de remise immĂ©diate de la part du marchand.

ProposĂ© en trois coloris au choix (blanc Glacier, gris Interstellaire et bleu Aurore), le Redmi Note 9S est dotĂ© d’un Ă©cran FHD+ de 6,67 pouces (rĂ©solution de 2400 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720, d’une mĂ©moire vive de 4 Go RAM, d’un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu’Ă 512 Go par carte microSD non fournie), d’un capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP, d’un capteur avant de 16 MP et d’une batterie de 5020 mAh. Pour la connectique, on retrouve un port USB Type-C, une prise pour casque micro de 3,5 mm, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes.