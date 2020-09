Profitez du Xiaomi Mi TV Stick à un bon prix avec 3 mois offerts à Molotov Plus

Si votre téléviseur n'est pas équipé du système Android TV et que vous souhaitez retrouver vos applications de streaming préférées, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. En ce moment, Cdiscount permet de profiter du Xiaomi Mi TV Stick à un bon prix avec 3 mois offerts à la plateforme Molotov Plus. Toutes les informations à connaître sont à retrouver dans la suite de l'article.

Après l'Apple Watch Series 5 en promotion, découvrez une autre bonne affaire issue de l'univers des objets connectés.

Cette fois-ci, c'est au tour du Xiaomi Mi TV Stick de faire l'objet d'un bon plan. Le site français Cdiscount propose la clé HDMI du constructeur chinois au prix de 37,60 euros au lieu de 39,99 euros. Avec cet achat, le client pourra profiter de 3 mois offerts au service Molotov Plus. À l'issue de la période offerte, Molotov Plus est proposée au prix mensuel de 3,99 euros sans engagement. La résiliation à la plateforme est donc possible à tout moment. Et pour information, les clients ayant souscrit au service Molotov avant le 7 septembre 2020 bénéficient de 7,50 euros de réduction sur l’achat du Mi TV Stick. Le prix de revient de la clé HDMI est alors de 30,10 euros ; ce qui est plutôt pas mal par rapport au prix de lancement du produit en août 2020.

À propos du Xiaomi Mi TV Stick, il s'agit donc d'une clé HDMI qui se branche directement sur le téléviseur. Véritable concurrent du fameux Google Chromecast ou du FireTV Stick d'Amazon, le Mi TV Stick offre la possibilité de diffuser très rapidement des contenus multimédias comme des photos, des vidéos ou de la musique. Avec le Play Store de Google, l'utilisateur retrouvera ses applications telles que Disney+, Youtube ou encore Netflix. Fourni avec une télécommande Bluetooth, le Xiaomi Mi TV Stick dispose du système Android TV 9.0, du Google Assistant et Chromecast, des technologies Dolby et DTS, d'une mémoire vive de 1 Go de RAM et de 8 Go d'espace de stockage .

