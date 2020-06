RED by SFR propose un bon prix sur le Xiaomi Mi 9 Lite via promo + ODR

Vous souhaitez vous procurer le Xiaomi Mi 9 Lite en promotion ? La boutique en ligne RED by SFR permet d’acquérir le smartphone du constructeur chinois à exactement 229 euros, soit 70 euros de moins par rapport au prix indiqué par l’opérateur. Pour obtenir le tarif promotionnel, on vous explique comment y bénéficier dans cet article.

Les bons plans consacrés aux smartphones Xiaomi sont à l’honneur pour ce début de la période estivale ! Après le Mi Note 10 à la Fnac, c’est au tour du Mi 9 Lite de faire l’objet d’une baisse de prix chez RED by SFR.

Ainsi, la version légère du Xiaomi Mi 9 proposée dans un coloris noir est vendue au tarif de 229 euros au lieu de 299 euros. La réduction de 70 euros se fait par l’intermédiaire d’une remise immédiate de 40 euros et d’une offre de remboursement de 30 euros. L’ODR en question, dont les conditions sont à consulter ici, est valable jusqu’au mardi 30 juin 2020 inclus.

À propos des caractéristiques du smartphone, le Xiaomi Mi 9 Lite est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 710, d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 256 Go via microSD) et d’une batterie de 4030 mAh. Du côté de la photo, on retrouve une triple caméra avec IA de 48 MP + 8 MP + 2 MP et une caméra frontale de 32 MP.