Le Xiaomi Mi 11 5G est à un très bon prix chez Fnac/Darty

Bénéficiez d'une réduction de 200 euros sur le Xiaomi Mi 11 5G sur les sites de la Fnac et de Darty. Avec cette remise, le smartphone de Xiaomi passe de 799 euros à 599 euros. Nous faisons le point sur cette offre promotionnelle dans l'article ci-dessous.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 SUR LA FNAC.COM

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 CHEZ DARTY

Le Xiaomi Mi 11 disponible dans sa déclinaison 5G est officiellement sorti en France depuis le 9 mars 2021 et le smartphone fait l'objet d'une belle affaire chez Fnac/Darty.

Les deux sites marchands français proposent en effet le téléphone de la marque chinoise à 699 euros au lieu de 799 euros. La remise de 100 euros est effectuée par l'intermédiaire du retrait en magasin (mode Click & Collect). Le tarif du Mi 11 diminue encore de 100 euros grâce à une ODR valable jusqu'au 4 avril 2021. Avec cette réduction supplémentaire, le Xiaomi Mi 11 est au prix de revient de 599 euros.

Concernant ses caractéristiques, le Xiaomi Mi 11 est équipé d'un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une ultra-haute résolution WQHD+ et la technologie HDR10+. Il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie 4 600 mAh compatible avec la charge rapide et la charge sans fil et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'une caméra principale grand angle de 108 MP, d'une caméra ultra grand angle de 13 MP et d'une caméra macro de 5 MP. Pour de plus amples d'informations, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Mi 11.