Xiaomi Mi 10T Lite : la version 128 Go du smartphone 5G est à un bon prix

L'été arrive à grands pas et vous voulez remplacer votre téléphone actuel par un smartphone compatible 5G ? Grâce ce bon plan Cdiscount, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Mi 10T Lite sous les 270 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Alors que l'édition printanière des French Days 2021 s'est terminée récemment, Cdiscount vous permet d'acquérir la version 128 Go du Mi 10T Lite en promotion.

Vendu en temps normal à 299 euros, le smartphone 5G de la marque Xiaomi qui est disponible dans un coloris bleu est au prix réduit de 269 euros sur le site marchand français. En achetant le téléphone en question, Cdiscount permet de profiter de trois mois offerts au service de streaming musical Spotify Premium.

À propos des points forts du smartphone, le Mi 10T Lite du constructeur chinois est doté d’un écran de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’une batterie d'une capacité de 4820 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour l'APN, le téléphone se compose d’un capteur photo principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi 10T Lite ou à regarder notre vidéo.