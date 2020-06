L’excellente trottinette électrique Xiaomi M365 à un bon prix chez Electro Dépôt

Voici une bonne affaire chez Electro Dépôt où il est possible d’acheter la trottinette électrique Xiaomi M365 sous les 330 euros. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l’article.

Dans le cadre des Arrivages, l’enseigne de high-tech Electro Dépôt propose sur son site internet l’excellente trottinette électrique Xiaomi M365 dans un coloris blanc au prix exact de 328,94 euros. Pour information, afin d’éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin-dépôt. Sinon, pour 1 euro de plus, vous avez la possibilité d’aller chercher la trottinette en point retrait.

Facile à prendre en main et pliable, la Xiaomi M365, dont les dimensions sont de 108 x 43 x 114 cm, est équipée d’une batterie en lithium offrant jusqu’à 30 km d’autonomie (pour un temps de charge de 5 heures). D’un poids de 12,5 kg, la trottinette peut aller jusqu’à 25 km/h. Elle possède des phares ultra-lumineux, des feux arrière rouges et un double système de freinage à l’avant et à l’arrière.

Enfin, la trottinette électrique, qui est la petite soeur de la Mi Scooter Pro, est livrée avec un chargeur, un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.