Bon prix sur la trottinette Xiaomi M365, si vous voulez l’acheter alors c’est le moment !

Bonne affaire chez Cdiscount où il est possible de se procurer en promotion la trottinette électrique Xiaomi M365 sous les 320 euros. Ce mode de transport urbain risque de partir très vite, alors c’est le bon moment pour en profiter !

De plus en plus de citoyens cherchent à acquérir une trottinette électrique afin de se déplacer facilement dans les grandes villes françaises. L’une des plus connues du marché est probablement la M365 de Xiaomi.

En ce moment, les membres du site Cdiscount ont la possibilité d’acheter la fameuse trottinette du constructeur chinois à exactement 319,99 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport à d’autres sites marchands français. Concernant l’offre Cdiscount, le produit est vendu par un vendeur tiers professionnel basé en France. Le vendeur en question, qui a une note moyenne de 4/5 (avec 12 avis bénéficiant de la note maximale), n’applique aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison de la trottinette en Mondial Relay.

Petite soeur de la Mi Scooter Pro, la trottinette électrique pliable Xiaomi M365, dont les dimensions sont de 108 x 43 x 114 cm, est équipée d’une batterie de 7800 mAh offrant jusqu’à 30 km d’autonomie. D’un poids de 12,5 kg, la trottinette certifiée IP54 dispose d’une vitesse maximale de 25 km/h. Elle possède des phares ultra-lumineux, des feux arrière rouges et un double système de freinage à l’avant et à l’arrière. Enfin, la M365 est livrée avec un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.

