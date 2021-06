Bon prix sur le Xiaomi Mi 10T Pro chez Rue du Commerce

Le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro fait l'objet d'une réduction sur le site Rue du Commerce. Il est proposé à 489,99 € au lieu de 599 €. Cumulée à cette réduction, une offre de remboursement différé de 50 € permet de faire chuter son prix encore un peu plus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan Rue du Commerce pour vous équiper du smartphone haut de gamme Xiaomi Mi 10 Pro à moindre coût. Disponible depuis le début de l'année, le MI 10T Pro de Xiaomi est généralement vendu pour 599 €. L'enseigne en ligne le propose actuellement à 480,99 €. Soit une remise de 129 €. Xiaomi propose une ODR de 50 euros qui permet de l'avoir encore moins cher, à très exactement 430,99 €.

Pour en bénéficier, vous devez une fois votre achat effectuer, constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. L'offre est valable jusqu'au 20 juin 2021.

Concernant les caractéristiques techniques du smartphone, le Mi 10T Pro embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865 et 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de mémoire interne. Il se démarque de la variante standard de part son capteur photo. Le module 108MP Samsung HMX de 1 /1.33″ contre un capteur 64MP Sony IMX682, 1/1,7″. Ce dernier offre un zoom numérique jusqu'à 30x.

Le Mi 10T Pro permet également de filmer au ralenti à une fréquence de 120 ips. Compatible 5G, le smartphone a des dimensions de 165,1 x 76,4 x 9,33 pour un poids de 218 grammes. On retrouve aussi une batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide. Enfin, le tout tourne sous Android 10.