Bon prix sur le SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 1 To sur Cdiscount

Pour les personnes ayant un PC compatible avec un SSD interne M.2 NVMe, le modèle PNY CS3030 d'une capacité de 1 To est en promotion sur Cdiscount. Si vous souhaitez vous équiper pour améliorer les performances de votre ordinateur, c'est un bon plan à ne pas rater ! Affiché à 117,99 €, un code promo permet de bénéficier de 10 euros de remise supplémentaire.

Afin de profiter de ce nouveau bon plan informatique, vous devez une fois le SSD interne PNY CS3030 de 1 To ajouté à votre panier, renseigner le code promo 10EUROS dans le champ prévu à cet effet. Son prix passe ainsi à 107,99 € au lieu de 117,99 €.

A propos des caractéristiques de ce SSD interne, celui-ci offre des vitesses de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Il est en outre compatible avec les PC équipés d'une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d'exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

Ce SSD interne PNY CS3030 bénéficie également d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse.

De plus, il est extrêmement silencieux et les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Enfin, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

