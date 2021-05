Bon prix sur la manette Xbox Series Electric Volt sur Amazon

La manette sans fil Xbox Series dans sa robe Electric Volt fait actuellement l'objet d'un bon plan sur Amazon. Alors qu'il faut habituellement débourser 59,99 euros pour s'en équiper, il est possible de l'avoir moins chère à 52,99 euros.

Petite baisse de prix sur la manette Xbox Series dans son coloris electric volt du coté d'Amazon France. Elle passe à 52,99 euros au lieu de 59,99 euros. Une petite réduction de 7 euros, toujours bonne à prendre.

Pour en revenir à la nouvelle manette Xbox, elle peut-être utilisé avec PC tournant sous le système d'exploitation Windows 10 à l'aide d'un câble ou d'un adaptateur Bluetooth (non fournis). Elle permet également de profiter de nouvelles fonctionnalités jusqu'à présent absentes sur le modèle de la génération précédente.

De la partie on retrouve entre autre la technologie sans fil Bluetooth mais aussi une prise casque 3,5 mm. Pratique pour y connecter un casque gaming par exemple. Microsoft a aussi amélioré et revue la croit multidirectionnelle, permettant ainsi une prise en main et un contrôle dans les jeu améliorés. Ses gâchettes antidérapantes assurent au joueur la meilleure expérience au niveau du gameplay.

Un bouton de partage dédié à également fait son apparition pour permettre aux joueurs de partager leurs exploits. Enfin, pour finir, vous pouvez également personnaliser les boutons avec l'application Xbox Accessories.

